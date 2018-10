Wachttijd Schiphol kan flink oplopen door brexit

SCHIPHOL - Als er een brexit zonder afspraken komt, dan kan de wachttijd op Schiphol met een uur oplopen.

Britten die Nederland nu binnenkomen zijn ongeveer 25 seconden kwijt aan paspoortcontrole, zonder brexit-deal kan dat oplopen tot 45 seconden. Als het om een vol vliegtuig van 200 personen gaat, dan is dat bijna een uur, schrijft het AD op basis van berekeningen van Schiphol.

Lees ook: Opvallend veel Britten willen een Nederlands paspoort

"De kans bestaat inderdaad dat het langer gaat duren", zegt woordvoerder Hans van Kastel van Schiphol. "De marechaussee moet dan namelijk meer handelingen uitvoeren bij de paspoortcontrole. Dat kan iets betekenen voor de snelheid en de beleving van passagiers op de luchthaven."

De luchthaven is "in gesprek" over dit probleem. "We brengen in kaart welke scenario’s er mogelijk zijn om de gevolgen te minimaliseren", aldus Van Kastel.