Bibian Mentel zet punt achter snowboardcarrière

LOOSDRECHT - Paralympisch snowboarder Bibian Mentel (46) stopt met wedstrijdsport. Dat heeft ze vanavond bekendgemaakt bij De Wereld Draait Door.

Hoewel bij haar in totaal tien keer kanker werd gevonden, ze vijf longoperaties onderging en ze 74 keer bestraald is, sleepte de Noord-Hollandse drie olympische titels in de wacht.

Tijdens het gesprek deed de Loosdrechtse ook uit de doeken dat tijdens de laatste Paralympische Spelen opnieuw kanker is geconstateerd, iets dat tijdens de Spelen bewust stil heeft gehouden. "Ik heb helaas weer wat plekjes op m'n longen. Ik heb het gevoel destijds geparkeerd", vertelt ze. Ondanks dat de ziekte was teruggekeerd, won ze goud op zowel de cross als de banked slalom.

NH Nieuws sprak haar telefonisch tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeonchang. Ze kondigde toen al aan dat het haar 'gezien haar leeftijd niets zou verbazen' als dit haar laatste Paralympische Spelen zouden zijn.

IPC-official

De sport helemaal de rug toe keren, doet Mentel niet. Ze gaat aan de slag als lid van het Internationaal Paralympisch Comité, een functie waarin ze het snowboarden meer bekendheid en aanzien zal proberen te geven. "Ik ben al heel lang betrokken bij de sport, ik voel daar heel veel voor", aldus Mentel.

