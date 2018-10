Strijden voor 400 woningen Rijsenhout: "Het lijkt nu wel een oorlogsgebied"

HAARLEMMERMEER - De bouwplannen liggen allemaal al klaar, de vraag vanuit bewoners is groot, de gemeente is akkoord, de investeerders zijn er. Eén belangrijk ding staat in de weg: de regelgeving. Daarom is het nu tijd voor een andere aanpak.

Eerdere bouwprojecten werden vaak afgekeurd om de regelgeving. Zo zou het dorp te dicht bij Schiphol liggen en zou de grond niet het juiste bestemmingsplan hebben. "We hebben wel vliegtuiggeluid, maar géén overlast van Schiphol", zegt bewoner Co van der Laarse. "We willen allemaal dolgraag woningen. Niet zo zeer om te groeien, maar vooral om het dorp te laten voortbestaan."



Vierhonderd woningen

De dorpsraad nodigde in 2016 al het ministerie uit om te laten zien hoe groot de vraag naar woningen is. De gemeente heeft samen met de dorpsraad uiteindelijk een analyse gedaan. Er is nu een document opgesteld waarmee de wethouder nu de boer op gaat. "We gaan laten zien aan het rijk en de provincie hoe hard het nodig is. Daarom gooien we het nu over een andere boeg. Geen losse bouwprojecten meer, maar vierhonderd woningen", zegt wethouder Adam Elzakalai.

De vraag is zo groot dat veel Rijsenhouters het dorp verlaten omdat ze geen woning kunnen vinden. En dat terwijl de wens er is om in het dorp oud te worden.



Verpaupering

Volgens de bewoners is er ruimte genoeg in het dorp. Veel kassen staan al jaren leeg en zijn verpauperd. Op die plek zouden de Rijsenhouters graag woningen zien. "Moet je zien wat een teringzooi", wijst Co van der Laarse naar de geraamtes van de voormalige kassen. "En als je er iets mee wil doen, mag het niet."



De bewoners zeggen ook dat de oude kassen doelwit worden van illegale praktijken als er niets met het gebied wordt gedaan. "Het is schrijnend, heel Rijsenhout staat er vol mee", zegt Gerben van der Knaap. "Je kunt je niet voorstellen dat dit in de randstad gebeurt. Het lijkt wel een oorlogsgebied gewoon."



Het is een frustratie van veel bewoners dat bouwprojecten er niet doorheen komen. "Elke keer komen we na zo'n rechtszaak van de koude kermis thuis", zegt Gerben van der Knaap. "Het is toch te gek voor woorden dat Den Haag gaat bepalen wat goed voor ons is?"