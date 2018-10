Monsterspits in Noord-Holland: 29 files verspreid door provincie

AMSTERDAM - Aan het weer ligt het niet, maar op veel Noord-Hollandse snelwegen staat het verkeer momenteel muur- en muurvast. Volgens de ANWB staan er deze avondspits maar liefst 29 files in onze provincie.

De ellende begon aan het eind van de middag op de A9 bij Beverwijk. Op de weghelft richting Alkmaar botsten zes auto's op elkaar, waarna Rijkswaterstaat enkele rijstroken afsloot en het verkeer over de vluchtstrook leidde.

Omdat het overige verkeer is aangewezen op de alternatieve Velsertunnel (A22), staat het verkeer vanaf Badhoevedorp over een afstand van 13 kilometer vast. Ook op de aansluitende A5 is het verkeer door dit ongeluk vastgelopen: 5 kilometer file.

Ook verkeer op de A4 komt nauwelijks vooruit. Automobilisten richting Den Haag komen bij Schiphol in een file van 7 kilometer terecht. Bij Nieuw-Vennep stroomt het beter door, maar het duurt wel een kwartier voordat je daar bent aangekomen.

Verkeer in tegengestelde richting komt bij knooppunt De Hoek in de file terecht, en kan pas bij knoopunt De Nieuwe Meer het gaspedaal weer een beetje intrappen.

Ringweg A10

Op de Amsterdamse ringweg A10 is het ook aanmodderen. Tussen Amsterdam-Geuzenveld en knooppunt Coenplein staat door een eerder ongeval een file van 4 kilometer stilstaand verkeer, waardoor het verkeer 20 minuten vertraging oploopt. Tussen Amsterdam-Slotervaart en Amsterdam-Overamstel rijdt het verkeer over een afstand van 7 kilometer stapvoets. Oorzaak is een ongeval bij Ouderamstel.

