Dierenarts over gedumpte Remy: "Hij is een gezonde welp"

ANNA PAULOWNA - Hoewel leeuwenwelp Remy enkele pittige dagen achter de rug heeft, gaat het goed met hem. Na een uitgebreide medische check van dierenarts Guus Blokland luidt de conclusie dat hij 'een gezonde welp' is.

Het gedumpte beestje is meteen gechipt, gevaccineerd en is er een beetje bloed afgenomen voor onderzoek, zo is te lezen op de Facebook-pagina van de Stichting Leeuw. Omdat de leeuwenwelp al behoorlijk sterk en moeilijk hanteerbaar is, is hij daarvoor kortstondig verdoofd.

Lees ook: 'Gedumpt leeuwenwelpje Remy komt uit Belgisch circus'

Wel denkt de dierenarts dat Remy - vanwege zijn volgroeide gebit en manier van bewegen - een maandje jonger is dan aanvankelijk gedacht werd. Na de verdoving is het kleine leeuwtje snel wakker geworden en mocht hij lekker eten, aldus dierenarts Blokland.

Omdat er geen ziektes of afwijkingen zijn gevonden, kan Remy 'na afloop van een normale quarantaineperiode worden geïntroduceerd binnen de verblijven van de Stichting Leeuw'.

'Fantastisch nieuws'

Op Facebook wordt opgelucht gereageerd op de resultaten van zijn medische check. "Dit is heel goed nieuws", schrijft een fan. Een ander noemt het zelfs 'fantastisch nieuws': "Gelukkig is hij gezond."