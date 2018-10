Drie Eemnessers krijgen postuum Yad Vashem-onderscheiding

EEMNES - Drie Eemnessers, Willem en Willempje Mol-van Middendorp en Jaap Huismans, hebben gisteren voor het helpen van onderduikers in de Tweede Wereldoorlog postuum de Yad Vashem-onderscheiding gekregen.

De Eemnesser familie Mol kreeg de onderscheiding omdat zij onderduikers onderbrachten in hun boerderij in de Kerkstraat. Jaap Huismans regelde de onderduikadressen en zat zelf ook enige tijd ondergedoken bij familie Mol.

Een vertegenwoordiger van de ambassade van Israël reikte de onderscheiding 'Rechtvaardige onder de volkeren' in het gemeentehuis van Eemnes uit aan de familie. Kleindochter Corinne Mol was aanwezig namens het echtpaar Mol, terwijl Emilie Linssen als nicht van Jaap Huismans het certificaat met medaille in ontvangst nam.

De Israëlische onderscheiding 'Rechtvaardige onder de volkeren' van Yad Vashem is een eretitel die wordt verleend aan niet-Joden, die belangeloos en met levensgevaar Joden hebben gered.