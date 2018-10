A9 richting Alkmaar weer open na ongeluk met zes auto's

BEVERWIJK - Door een ongeluk met meerdere auto's op de A9 ter hoogte van de Beverwijk was de snelweg richting Alkmaar vanmiddag enkele uren afgesloten.

Bij het ongeluk waren zes auto's betrokken, zo laat de politie weten. Vooralsnog is er sprake van een gewonde, die mogelijk naar het ziekenhuis moet. Op de foto's is een enorme ravage te zien.

Verkeer achter het ongeval werd over de vluchtstrook geleid. Daardoor ontstond een enorme file, die al bij Badhoevedorp begon. Andere automobilisten werd omgeleid via de A22 en de Velsertunnel. Inmiddels is de snelweg weer vrijgegeven, maar rond 18.45 uur staat er nog wel een file van 15 kilometer.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.