Bokser Kanters vreest Poulino niet: "Hij is bang voor mij"

AMSTERDAM - Maandagavond staat tijdens de Ben Bril Memorial het gevecht tussen Josemir Poulino en Serginio Kanters op het programma. Poulino gaf eerder aan dat Kanters na zes rondes zou gaan 'slapen'. Kanters lijkt echter niet onder de indruk van zijn tegenstander.

"Als hij daar zo zeker van is, waarom was hij dan vandaag niet op de persconferentie?", vraagt Kanters zich hardop af. "Ik denk dat hij heel bang is voor mij en dat moet hij ook zijn. Ik ga hem aanpakken."

Volgens Kanters heeft Poulino last van 'ringroest'. "Hij vecht niet zoveel. Hij heeft vorig jaar voor het laatst gevochten, dat was tegen mij. Daarvoor had hij ook al een jaar niet gevochten. Het is een beetje halfbakken werk."

Komende maandag gaan beide vechters de ring in. De Ben Bril Memorial vindt plaats in Amsterdam Carré en NH Sport is hierbij aanwezig.