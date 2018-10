NVWA wil verbod op hoverboards: te veel ernstige mankementen

NOORD-HOLLAND - Veel hoverboards vertonen ernstige gebreken. Zo kan de batterij in brand vliegen als die te lang aan de oplader ligt. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die wil dat alle dertig onderzochte hoverboards uit de handel worden gehaald.

Een hoverboard is een uit twee delen bestaande plank op wielen, aangedreven door een ingebouwde accu, en is populair bij de jeugd.

Andere geconstateerde tekortkomingen zijn ontbrekende temperatuurbeveiliging van de batterij, onvoldoende brandwerende behuizing en de mogelijkheid van beschadiging van de isolatie van de bekabeling door scherpe, onafgewerkte delen in het hoverboard, aldus de autoriteit. "De dertig onderzochte types vormen een doorsnede van de meest gangbare hoverboards in Nederland."

Verantwoordelijkheid

Aanleiding voor het onderzoek zijn diverse incidenten met de elektrisch aangedreven 'skateboards'. De NVWA heeft fabrikanten, importeurs en distributeurs gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen. Wie er een in huis heeft, krijgt het advies te letten op de algemene veiligheidswaarschuwingen en een mail van de fabrikant of distributeur af te wachten.

Ook adviseert de dienst het hoverboard alleen op te laden als er iemand bij is. "Dus bijvoorbeeld niet tijdens het slapen of wanneer men niet thuis is."