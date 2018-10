16-jarige 'automobilist' opgepakt voor bizarre dollemansrit door Hoofddorp

De dollemansrit begint op de Manegelaan in Hoofddorp. De politie ziet het voertuig rijden en geeft een stopteken, maar die wordt niet beantwoord. In plaats daarvan gaat de auto er op volle snelheid vandoor.

Even later weet zelfs een doodlopende weg niet te voorkomen dat er een einde komt aan de klopjacht, want de bestuurder rijdt via de berm een fietspad op. Hij rijdt onder een fietstunneltje bij de Van Heuven Goedhartlaan door en gaat vervolgens via een groenstrook weer naar de weg.

Botsing met politie

De rit gaat verder richting winkelcentrum Markenburg, waar veel publiek op straat is en enkele voorbijgangers aan de kant moeten springen om niet te worden geraakt. De maximumsnelheid wordt flink overschreden, de bestuurder neemt rotondes linksom en negeert rode stoplichten. Op de Breeburgsingel probeert een tegemoetkomende politieauto het voertuig te stoppen, maar de bestuurder ramt de wagen en vervolgt z'n weg.

Terwijl de betrokken agenten vanuit de lucht worden bijgestaan door de politiehelikopter, gaat het op de grond goed mis. Op de Breeburgsingel komen een politieauto en -motor met elkaar in botsing, al blijven de betrokken agenten ongedeerd en zetten collega's de achtervolging voort.

Uiteindelijk komt de verdachte op de Grote Belt door schade aan de auto alsnog tot stilstand. Een van de inzittenden springt uit de auto en neemt de benen, maar wordt na een korte sprint van een agent gepakt. De bestuurder en de passagier kunnen geen kant op en worden ook gearresteerd.

Drugs

De bestuurder blijkt een 16-jarige jongen uit Hoofddorp te zijn en heeft THC (de werkzame stof van hennep) in zijn bloed. Naast hem zit zijn 19-jarige broer. De derde verdachte, die nog probeerde te ontsnappen, is een 19-jarige jongen uit dezelfde plaats.

Wie getuige is geweest van de achtervolging wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Ook komt de politie graag in contact met de voetgangers die tijdens de achtervolging op een haar na geraakt werden.