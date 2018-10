Filmtheater Hilversum koopt restaurant vanwege ruimtegebrek

HILVERSUM - Het Filmtheater aan het Herenplein in Hilversum wil vanwege ruimtegebrek uitbreiden en koopt daarom het voormalige restaurant Nolleke dat er vlak naast ligt.

Dat heeft voorzitter Peter Boerenfijn gisteravond aangekondigd bij de opening van het jaarlijkse Filmfestival, aldus De Gooi en Eembode. De aankoop wordt de komende maanden afgerond.

Het pand is op dit moment in eigendom van de Heineken Exploitatie Maatschappij B.V.

"Na tien jaar op het Herenplein waren we verrast dat plotseling het pand van de buren te koop kwam", aldus Boerenfijn in De Gooi en Eembode. "Deze kans konden we gewoonweg niet voorbij laten gaan."