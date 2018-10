Oog op de Metropool: wat is de Metropool Amsterdam?

AMSTERDAM - Het is grenzeloos en groen, we gebruiken het voor wonen en werken en reizen er over spoor en wegen. Zonder het te weten is de Metropool Amsterdam ons dagelijks brood. Het is de leefruimte van 2,5 miljoen mensen.

In de Metropool Amsterdam werken 33 gemeenten en de provincies Flevoland en Noord-Holland samen. Het is het stedelijk gebied tussen IJmuiden en Lelystad en Alkmaar en Leiden met als centrum Amsterdam. Een stadsregio, waar samenwerken noodzakelijk is. Want grootstedelijke problemen trekken zich niets van grenzen aan.

Zelfs een grote stad als Amsterdam kan niet alles zelf oplossen. Ook het stadhuis aan de Amstel heeft de buurgemeenten nodig. Daarom wonen heel veel mensen niet meer in de hoofdstad maar in Zaanstad, Haarlemmermeer of Almere.

Vooral voor de inrichting van ons landschap is samenwerken noodzakelijk. Waar is er nog ruimte om te wonen, waar laten we onze industrie en hoe reizen we dagelijks tussen woonplaats en werk. Het landschap in de Metropool Amsterdam is als een lappendeken, door de mensen gemaakt.

Planoloog Ton Bossink kan uitleggen hoe deze lappendeken is ontstaan. Hij kent het verhaal, ziet de verbanden en ook de problemen die opdoemen en opgelost moeten worden. De komende tijd neemt hij ons mee naar bijzondere plekken of wijst hij op alledaagse zaken met een bijzonder verhaal.

De Metropool Amsterdam is dagelijks om ons heen. Zonder dat we het beseffen. Vandaag beantwoordt Ton Bossink de vraag: Wat is de Metropool?