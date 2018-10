Terell Ondaan tekent tot 2020 bij Telstar

VELSEN-ZUID - Telstar heeft Terell Ondaan weten te strikken. De aanvaller (25) trainde al even mee met de Velsenaren, maar keert nu ook daadwerkelijk terug bij de Keuken Kampioen Divisie-club. Hij tekent een contract tot 2020 bij de Noord-Hollanders.

Dat meldt de club via de officiële kanalen. Ondaan speelde tijdens het seizoen 2013/2014 al drie wedstrijden voor de ploeg uit Velsen-Zuid. Hij scoorde in die drie duels vier keer, waarna hij opgepikt werd door eredivisionist Willem II. De geboren Amsterdammer kwam vervolgens via een omweg langs Excelsior bij PEC Zwolle terecht, waar zijn contract na 33 wedstrijden en twee doelpunten afgelopen zomer werd ontbonden. Na een afwezigheid van ruim vijf jaar keert hij dus nu weer terug bij Telstar.

"Absoluut een versterking voor het team", vindt technisch directeur Piet Buter. "Ook omdat we zo'n jonge ploeg hebben. Hij is een iets oudere speler, dus dat is een beetje ervaring extra. Nou is hij nog maar 25, maar we hebben natuurlijk niet veel in die leeftijdsgroep. We hebben een erg jonge ploeg en dat merk je ook aan alles. Dus we zijn er heel blij mee."

Platje

In eerste instantie leek het erop dat Ondaan alleen zijn conditie op peil zou houden in Velsen-Zuid. Uiteindelijk heeft Telstar de aanvaller toch weten te strikken. Buter: "Die kans was natuurlijk altijd al aanwezig. Vorig jaar hebben we dat met Melvin Platje meegemaakt, en nu met Terell ook. Waar ik vorig jaar al niet helemaal verwachtte dat het zou lukken, had ik het ook nu niet verwacht. Maar het is toch gelukt."

Speelgerechtigd

De ploeg van Mike Snoei neemt momenteel de dertiende plaats op de ranglijst in. De ploeg won tot dusver drie wedstrijden dit seizoen, terwijl het vijf keer verloor. Morgenavond staat de uitwedstrijd tegen Helmond Sport op het programma. Ondaan is direct speelgerechtigd.