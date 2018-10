Deel dit artikel:













Plan 'Lifeline' moet van Arenapoort een levendig gebied maken Foto: Bouw Woon Leef

AMSTERDAM - De Arenaboulevard is overdag doods, de Amsterdamse poort levendig. Dat moet anders, want in de toekomst moeten daar 20.000 mensen wonen. Daarom bedacht gebiedsontwikkelaar Geurt van Randeraat van SITE Urban Development een plan dat hij Lifeline noemt.

Dat plan gaat over de Arenapoort en strekt zich uit van Ziggo Dome tot aan het Anton de Komplein. De ontwikkelende partijen en de gemeente werken samen om hier voor 2030 zo'n 10.000 woningen te bouwen. Volgens Van Randeraat moet in het gebied een mooie openbare ruimte komen waar het ook levendig is. Zo wijst hij erop dat mensen vaak op straat wachten tot een concert in AFAS Live begint. Daar zouden horeca-ondernemers op in kunnen springen door een café of een restaurant in het gebied te openen. Hoe Lifeline er verder uitziet legt hij uit in de nieuwe aflevering van Bouw Woon Leef. Het college van burgemeester en wethouders en enkele private directies moeten nog wel over het plan beslissen. Bouw Woon Leef gaat in oktober over het gebied tussen Amstelstation en AMC. Daar komen op korte termijn enorm veel nieuwe woningen. Ruimte voor 100.000 Amsterdammers. Bekijk hier de nieuwe aflevering van Bouw Woon Leef: De uitzendingen verschijnen gedurende de maand op het YouTube-kanaal van Bouw Woon Leef.