Eindelijk verkeersmaatregelen op 'snelle weg' door Zandwerven

OPMEER - Vijf jaar lang heeft de dorpsraad gestreden voor aanpassingen aan de weg door Zandwerven. En met succes, want de eerste drempels en fietsstroken worden nu aangelegd. "Het is gewoon van belang voor de veiligheid, de fietsers, de kinderen en deze omgeving", vertelt Keesjan Stapel van de dorpsraad.

Op de Slingerweg wordt al jaren veel te hard gereden. Officieel valt de weg binnen de bebouwde kom, maar volgens bewoners rijden sommige automobilisten met meer dan 100 kilometer per uur door het piepkleine dorpje. "Vooral het sluipverkeer s'morgens vroeg", vertelt een bewoner. "Ik maak me wel zorgen over de veiligheid van de postbode."

De dorpsraad is erg blij dat het het nu dan eindelijk gelukt is om de weg veiliger te maken.

De weg is eigendom van het waterschap en dat maakt de situatie ingewikkeld. De politie kan wel boetes uitdelen voor te hard rijden, maar die kunnen met succes worden aangevochten bij de rechter.

Nu er verkeersmaatregelen zijn genomen, hoopt Tinus Draayer van de dorpsraad dat de politie eindelijk succesvol kan gaan handhaven. "Er komen hier steeds meer kinderen te wonen en daarom is het belangrijk dat zij hier veilig kunnen fietsen."