Misbruikslachtoffers Lars de R. woest na vonnis: "Hij loopt straks weer vrij rond"

Foto: Screenshot Hollands Got Talent

KROMMENIE - De misbruikte slachtoffers van Holland's Got Talent-pedofiel Lars de R. zijn des duivels over de hoogte van zijn straf, zegt advocaat van twee van de slachtoffers Richard Korver. “Ik ben vijf jaar misbruikt en hij loopt straks weer rond."

Vandaag kreeg de 26-jarige gitaarleraar te horen dat hij vier jaar cel en tbs krijgt voor het misbruiken van tien kinderen in Nederland, India en Kroatië. Het misbruik heeft zich voorgedaan over een periode van acht jaar.

Lees ook: Holland's Got Talent-pedo krijgt vier jaar cel en tbs voor misbruik jongens

De R. reisde een paar keer naar India, waar hij - tegen betaling - met vier jongetjes seks had. In Nederland misbruikte De R. de kinderen tijdens het geven van gitaarles. Ook als activiteitenbegeleider in een Amsterdamse speeltuin maakte hij zich schuldig aan misbruik.

Schade

Korver vindt het zeer kwalijk dat het OM De R. alleen voor misbruik heeft aangeklaagd en nooit voor kinderporno. Dit terwijl De R. tijdens de zitting bekend heeft dat hij filmpjes en foto's heeft gemaakt van kinderen, van wie de jongste vier jaar is.

Een van de slachtoffers heeft advocaat Korver gevraagd de Nederlandse staat daarom aansprakelijk te stellen. "Ik ben vijf jaar misbruikt en hij loopt straks weer vrij rond." Volgens Korver hebben de politie, het OM en de rechtbank de slachtoffers tekort gedaan. "Daar hebben ze nu schade van."

Lees ook: Holland's Got Talent-pedo geeft walgelijke details kindermisbruik

Op de computer van De R. zijn ook veel filmpjes ontdekt waarin hijzelf voorkomt. Verder zijn meerdere gegevensdragers nog niet gekraakt door de politie. De R. zegt zelf de wachtwoorden daarvan vergeten te zijn.

Berecht in België

Het OM legt uit dat De R. niet twee keer voor hetzelfde misdrijf veroordeeld kan worden. Daarom is er een deal gemaakt met het Belgisch parket om Lars daar terecht te laten staan voor het maken en bezitten van kinderporno. Hij zou in België deel uitmaken van een veel groter netwerk.

De rechtbank laat weten dat ze de geëiste straf van 6 jaar met dwangverpleging niet hebben ingewilligd, omdat De R. "de meeste feiten heeft gepleegd als jongvolwassene, onder invloed van een ernstige psychiatrische stoornis."