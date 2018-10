DTM-autoraces na 18 jaar weg uit Zandvoort

ZANDVOORT - Het circuit van Zandvoort raakt volgend jaar de prestigieuze Europese toerwagenklasse DTM kwijt aan het TT Circuit van Assen. Zandvoort organiseerde de afgelopen achttien jaar het belangrijkste toerwagen kampioenschap van Europa.

Volgens RTV Drenthe wilden de Duitse organisatoren van de DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters) op eigen verzoek het kampioenschap organiseren op het circuit van Assen en hebben zij een sportpromotor uit de hoofdstad van Drenthe benaderd.

De DTM-races worden gezien als het belangrijkste toerwagenkampioenschap van Europa. Op het evenement in Zandvoort kwamen jaarlijks tienduizenden raceliefhebbers af.

Het bestuur van het Zandvoortse circuit heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Reactie Jan Lammers

Autocoureur Jan Lammers zegt tegen NH Nieuws dat het geen verlies is voor Zandvoort dat de DTM vertrekt. "De DTM is enorm gedevalueerd de afgelopen jaren. Er zijn nog maar twee fabrikanten die meedoen. Maar ze wilden evengoed dezelfde deal als in de goede tijd. Zandvoort is er dus niet uitgekomen met de organisatoren. Maar je kan beter geen deal hebben dan een slechte deal."