Toerwagenklasse DTM verlaat Zandvoort voor TT Circuit Assen

ZANDVOORT - De komende drie jaar is niet het circuit van Zandvoort, maar het TT Circuit van Assen het strijdtoneel van de Europese toerwagenklasse DTM. DTM staat voor Deutsche Tourenwagen-Masters en werd achttien jaar georganiseerd door Zandvoort.

Dat meldt RTV Drenthe. DTM is samen met WTCC (World Touring Car Cup) het belangrijkste toerwagenkampioenschap van Europa. Op het evenement in Zandvoort kwamen jaarlijks tienduizenden raceliefhebbers af. Lee van Dam, sportpromotor uit Assen, werd door de Duitse organisatoren van het evenement benaderd. Zij zouden graag op het TT Circuit in Assen willen racen.

Dit jaar zijn de merken Audi, BMW en Mercedes actief in het kampioenschap. Mercedes heeft aangekondigd volgend seizoen uit de klasse te stappen. De eerste DTM-races op het circuit van Assen staan in het weekend van 20 en 21 juli 2019 op het programma.

