Personeel Kledingbank Blaricum uitgeroepen tot vrijwilligers van het jaar

BLARICUM - De medewerkers van de Kledingbank Blaricum zijn vanavond in de prijzen gevallen. Ze zijn verkozen tot vrijwilligers van het jaar 2018. Volgens de gemeente is de kledingbank 'niet meer weg te denken uit de Blaricumse gemeenschap'.

Uit handen van wethouder Gerard Knoop hebben Lyoba Kukupessy, Loes Slegtenhorst en Esther Mulder namens alle vrijwilligers van de Kledingbank een trofee en een waardecheque van 500 euro ontvangen. Dit bedrag mag naar eigen keuze worden besteed aan een doel dat de Blaricumse gemeenschap ten goede komt.

De Kledingbank Blaricum is in januari 2015 opgericht en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Vorig jaar werden de Blaricumse vrijwilligers van de Voedselbank in Huizen verkozen tot vrijwilligers van het jaar. Die gebruikte de prijs om al deze vrijwilligers te verwennen en daarnaast konden de voedselpakketten met iets extra's worden gevuld.

Kindervakantieweek

De aanmoedigingsprijs ging vorig jaar naar de jongeren van de kindervakantieweek in wijkcentrum De Malbak. Het bedrag van 250 euro dat zij kregen is besteed aan hockeysticks, lintjes, voetballen en een lamineerapparaat.