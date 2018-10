Eigenaar fysiopraktijk: "Het is een wonder dat niemand gewond is geraakt"

HEERHUGOWAARD - Het is "een wonder" dat er niemand gewond is geraakt bij het bizarre ongeluk vanochtend in Heerhugowaard. Dat zegt de eigenaar van de fysiotherapiepraktijk waar vanochtend een auto naar binnenreed tegen NH Nieuws.

Eigenaar Rolf van der Vossen neemt de schade op bij de praktijk aan de Umbriëllaan. Overal liggen glasscherven en de volledige voor- en achterpui van het halletje zijn eruit gereden.

Dat gebeurde vanochtend, iets voor achten. Een 52-jarige vrouw wilde de auto aan de achterkant van de praktijk parkeren om haar man af te zetten, toen ze "plankgas vooruit gaf", aldus de eigenaar. De auto ging via de achterkant dwars door de wachtkamer heen en kwam voor het gebouw weer tot stilstand.

Geluk bij een ongeluk

Dat er op dat moment niemand aanwezig was in of bij de wachtkamer, is een geluk bij een ongeluk. Eigenaar Van der Vossen: "Een aantal therapeuten hadden les en iemand was vijf minuten te laat. Normaal gesproken zitten er vier of vijf mensen in de wachtkamer. Het is echt een wonder dat er niemand gewond is geraakt."

Hij moet er ook niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als er net wel iemand in de wachtkamer zat. "Je had zo meegeveegd kunnen worden."

De praktijk blijft de rest van de dag gesloten. Morgen worden er 'noodvoorzieningen' getroffen.

Bekijk in de video hieronder de reactie van de eigenaar van de fysiotherapiepraktijk.