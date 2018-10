Deel dit artikel:













Voormalig theater Achterom in Hilversum gaat in de verkoop Foto: Google Streetview

HILVERSUM - Het voormalige theater Achterom aan de Eemnesserweg in Hilversum gaat binnenkort in de verkoop. Er wordt dinsdag bij een inloopavond meer bekend over het verkoopproces. Ook worden er dan rondleidingen gegeven.

Dat meldt de gemeente op Twitter. In het gebouw is aan tegeltjes en muurschilderingen nog te zien dat het pand ooit als theater heeft gefungeerd. De rondleidingen zijn dinsdag om 18.30 en om 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Lees ook: De Vorstin en Theater Achterom willen toch wel fuseren In het amateurtheater was eind 2015 de laatste voorstelling te zien. Het Achterom kon, net als poppodium de Vorstin, het financieel niet meer bolwerken. Een fusie leek even op handen, maar ging uiteindelijk toch niet door. Het theater stond volgens De Gooi en Eembode vorig jaar al op de nominatie om verkocht te worden. Voor hoeveel het pand van de hand moet worden gedaan wilde wethouder Wimar Jaeger eerder omwille van de onderhandelingspositie niet zeggen tegen De Gooi en Eembode. Bovendien blijft het volgens hem lastig in te schatten wanneer iets wordt verkocht en tegen welke prijs, met name omdat het Achterom vorig jaar al zou worden verkocht.