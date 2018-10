Krachtmeting voor FC Volendam met koploper

VOLENDAM - Een week na de eerste competitiezege wacht FC Volendam het treffen met koploper Almere City FC. Voor trainer Hans de Koning is er geen noodzaak om aan zijn elftal te sleutelen. Integendeel. Doordat de ziekenboeg langzaam leegloopt, heeft de Langedijker een luxe-probleem bij het samenstellen van zijn selectie. "We moeten keuzes maken."

Gijs Smal keert terug in de selectie. De linksback raakte aan het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen geblesseerd. Nick Runderkamp en Gerry Vlak hadden deze week lichte klachten, maar zijn beschikbaar. Daar staat tegenover dat Jordi van Stappershoef (lichte hersenschudding), Daan Klinkenberg (enkel), Erik Schouten (knie), Joey Veerman (voet) en Martijn Kaars (knie) niet inzetbaar zijn.

Hoewel Boy Deul opnieuw op de bank begint, is De Koning tevreden over hoe de middenvelder zich ontwikkelt. "Boy wordt iedere dag beter, sterker en agressiever in de goeie zin van het woord."

Medaille

Ook al gaat Almere aan kop in de Keuken Kampioen Divisie, De Koning ziet wel degelijk mogelijkheden om tot een goed resultaat te komen. "Zij hebben Vossebelt die makkelijk scoort, maar we zullen hun héle voorhoede goed moeten bespelen. Degene die de meeste kansen verzilvert, staat straks met de medaille."

Bij de ploeg uit Flevoland ontbreken Faris Hammouti en Anass Ahannach omdat zij zijn opgeroepen voor Marokko onder 23 jaar. De ploeg van trainer Michele Santoni versterkte zich recent met de clubloze Guy Ramos en Torino Hunte.

FC Volendam - Almere City begint vrijdagavond om 20.00 uur. Edward Dekker verzorgt het radiocommentaar vanuit het Kras Stadion. Theo Zwarthoed doet de analyse.