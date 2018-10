Deel dit artikel:













Verdachte dodelijk ongeluk Anna Paulowna reed mogelijk onder invloed Foto: Inter Visual Studio

ANNA PAULOWNA - De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeluk in Anna Paulowna, waarbij drie tieners om het leven kwamen, had mogelijk gedronken of drugs gebruikt. De advocaat van Siem B. meldt aan NH Nieuws dat hij wordt verdacht van rijden onder invloed en het veroorzaken van het dodelijke ongeluk.

Bij het ongeluk in de nacht van vrijdag 31 augustus op zaterdag 1 september kwamen twee 16-jarige jongens en een 15-jarige jongen uit Anna Paulowna om het leven. De auto waarin zij zaten botste op de Sportlaan tegen een lantaarnpaal. Voorarrest

Halverwege september werd duidelijk dat B. nog zeker dertig dagen in voorarrest moest blijven. Gisteren is dat verlengd met nog eens maximaal zestig dagen. Het OM wil nog altijd niet bevestigen waar B. precies van verdacht wordt. Lees ook: Anna Paulowna rouwt om slachtoffers auto-ongeluk De advocaat van B. laat weten dat het niet goed gaat met de verdachte. "Het gaat heel slecht met mijn client", aldus Jeroen Dallinga. 💬 Whatsapp ons!

