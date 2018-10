Huizenprijzen in en rond Haarlem stijgen het snelst van het land

HAARLEM - De huizenprijzen in Zuid-Kennemerland stijgen het hardst van het hele land: in éen jaar tijd zelfs met twintig procent. Dat meldt de vereniging van makelaars NVM vandaag.

De stijging in en om Haarlem heeft alles te maken met de overspannen huizenmarkt in Amsterdam. Veel kopers trekken uit de hoofdstad weg en Haarlem is volgens de NVM een aantrekkelijk alternatief. In Haarlem is de prijs van een gemiddeld verkochte tussenwoning nu vergelijkbaar met de prijs van een appartement in Amsterdam.

Starters

Dat is gunstig voor de verhuizers, maar desastreus voor de lokale markt in Haarlem. Woningeigenaren in Zuid-Kennemerland kunnen zich misschien in de handen wrijven nu de waarde zo snel stijgt. Voor starters in deze regio is het minder rooskleurig. Door de komst van 'Amsterdammers' stijgen de huizenprijzen zo hard dat de nieuwelingen op de koopmarkt naast een woning grijpen en worden gedwongen de stad te verlaten als ze groter willen gaan wonen.

Ook stokt de markt. De NVM zegt dat er in het derde kwartaal van 2018 12 procent minder huizen zijn verkocht ten opzichte van een jaar ervoor.