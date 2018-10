Deel dit artikel:













Sanae waagt zich aan Kundalini yoga voor YouTube-serie: "Hoe debieler, hoe beter" Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - In de YouTube-serie 'Sanae Zoekt' maakt programmamaakster Sanae Orchi (28) een innerlijke reis op zoek naar zichzelf. In deze aflevering maakt ze kennis met Kundalini-yoga, een vorm die veel verder gaat dan alleen het fysieke, maar waarin je op zoek gaat naar de spirituele kracht in jezelf.

Met zijn tulband en baard lijkt instructeur Jasper Kok wel op een Hindoe-heilige, maar Kundalini heeft niks met religie of geloof te maken. "Met Kundalini kom je alle lagen van jezelf tegen. Emotioneel, mentaal, spiritueel", legt Kok uit. Lees ook: Sanae verruilt yogamat voor surfplank: "Zeker vijf keer vanaf gevallen" Tijdens de sessie beginnen de aanwezigen met een 'tune in', waarin de aanwezigen Ong Namo Guru Dev Namo in een mantra zingen. Daarna wordt de rug losgemaakt, want de rug is erg belangrijk in deze yoga-vorm. Net als de ademhaling. Lees ook: Sanae is intiem onder water: "Niet iedereen kent dit gevoel" Stress gaat namelijk bij veel mensen in de rug zitten. Met een soepele ruggengraat gaan de ingewikkelde yoga-houdingen ook beter. "Inmiddels heb ik geleerd dat hoe debieler de oefeningen eruit zien, hoe beter ze werken", zegt Sanae. Bekijk hieronder de vijfde aflevering van 'Sanae Zoekt':