Joshua van Chef'Special openhartig over depressie: "Het is een bitch"

HAARLEM - "Ik werd vandaag bang wakker. Bang voor wat er wel of niet voor me om de hoek wacht." Zo begint Joshua Nolet, beter bekend als de zanger van de Haarlemse band Chef'Special, een openhartig bericht op Facebook. Hij schrijft over somberheid en depressie, en hoe hij daar zelf regelmatig mee worstelt.

Naar eigen zeggen zijn de afgelopen vijf winters niet zijn beste seizoenen geweest. "En dat is zacht uitgedrukt", schrijft hij. "Mijn gedachten worden donker in die tijd van het jaar. Zo donker dat ik niet langer zie hoe gezegend ik ben en hoeveel liefde ik krijg van de mensen in mijn leven. Depressie is een bitch."

Lees ook: Ashley (23) schrijft boek over haar leven: “Ik werd zo gepest dat ik uit het leven wilde stappen”

Joshua vertelt eerlijk dat hij zich in die periodes regelmatig afvraagt of hij 'niet net zo goed weg kan zijn'. "Dat klinkt misschien extreem als je nog nooit zoiets hebt meegemaakt, maar er zit een zekere (gevaarlijke) troost in. (...). Het is duidelijk dat deze gedachten giftig zijn en gelukkig zijn ze altijd gedachten gebleven in mijn geval."

Volgens de Haarlemse zanger lukt het hem om dankzij de hulp van vrienden, familie, de band, therapie, meditatie "en natuurlijk de muziek" uit de duisternis te stappen. Hij roept anderen, die met dezelfde problemen worstelen, op om zichzelf de hulp te gunnen die nodig is om de depressie te repareren of ermee te leven.

Lof

De muzikant krijgt veel lof voor zijn openhartigheid. "Wat goed en moedig dat je dit bespreekbaar maakt", reageert iemand onder het bericht. "Je brengt het gevoel erg goed onder woorden", aldus een ander. "Want ik ga door exact hetzelfde heen als jij."