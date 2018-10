De Peiling: Meeste moeders kijken positief terug op bevalling

NOORD-HOLLAND - Inknippen, uitscheuren, de tang: wie afgaat op de horrorverhalen moet er niet aan denken ooit een kind te moeten baren. Toch vindt een groot deel van de moeders de bevalling achteraf meevallen. Jij ook?

Thuis of in het ziekenhuis

Uit onderzoek van het Reinier de Graafziekenhuis en informatieplatform 24baby.nl blijkt dat ruim acht op de tien vrouwen die thuis bevielen, de bevalling vond meevallen. Van de moeders die in het ziekenhuis bevielen was een kleiner percentage (57 procent) het daarmee eens.

Pijncijfer 10

Ondanks dat de vrouwen in het onderzoek hun bevalling mee vonden vallen, hadden ze wel degelijk veel pijn. Een kwart van de vrouwen die in het ziekenhuis bevielen, gaf het pijncijfer 8. Ruim 20 procent beschreef de pijn die ze voelden met een 10. "Vaak worden de herinneringen aan een bevalling en de pijn die gevoeld werd, naarmate de tijd verstrijkt vager", zegt verloskundige Marjolein Lansbergen. "Het is niet bekend of dat door slaaptekort, hormonen of de roes komt, maar we horen het vaker. Ik denk dat de natuur dat zo geregeld heeft, zodat de eventuele herinnering aan pijn je er niet van weerhoudt om voor een tweede kind te gaan."

Traumatisch

Toch kijken lang niet alle moeders met een goed gevoel terug op de bevalling. Zo'n 10 tot 20 procent van de vrouwen ervaart een bevalling als traumatisch, bleek uit eerder onderzoek. Een deel van hen (1 tot 3 procent) ontwikkelt zelfs een posttraumatische stressstoornis.

