Alle achttien schoolpleinen in Hilversum binnenkort rookvrij Foto: shutterstock

HILVERSUM - Op de achttien schoolpleinen van alle openbare basisscholen in Hilversum mag vanaf volgende week niet meer worden gerookt. Onderwijswethouder Annette Wolthers verklaart maandag om 9.00 uur op het plein van basisschool de Dubbeldekker in Hilversum symbolisch alle schoolpleinen in de gemeente rookvrij.

Wethouder Annette Wolthers zegt het belangrijk te vinden dat kinderen in een rookvrije omgeving opgroeien. "Want dan is de kans veel groter dat ze zelf nooit beginnen met roken." Hier sluit bestuurder Geert Looyschelder van scholenvereniging Stip Hilversum zich bij aan. "Daarom willen we dat leerlingen op onze schoolpleinen niet worden geconfronteerd met volwassenen die roken. Leerkrachten én ouders zijn hét voorbeeld voor kinderen." Rookvrije generatie

Op steeds meer schoolpleinen, sportverenigingen, kinderboerderijen en speeltuinen mag niet meer worden gerookt. Dit hoort bij de landelijke campagne 'Een rookvrije generatie'. Deze beweging werkt toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.