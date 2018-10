Deel dit artikel:













Rijzende ster Dilrosun: "Het gaat snel, heerlijk gevoel" Foto: Pro Shots / Erik Pasman

ZEIST - Het gaat snel met de voetbalcarrière van Amsterdammer Javairo Dilrosun. Afgelopen zomer ging hij van Manchester City naar Hertha BSC voor nog geen 300.000 euro. Een goede keuze, blijkt later. Dilrosun is een ster in Duitsland en mocht zich deze week bovendien voor de eerste keer melden bij Jong Oranje.

"Het gaat snel. De media zitten erbovenop", vertelt Dilrosun (20) in gesprek met de NOS. "Eerder speelde ik met Bayern München op de PlayStation, nu stond ik op hetzelfde veld met Arjen Robben. Een heerlijk gevoel." Er was veel interesse voor de aanvaller, die opgroeide in Amsterdam-West. Ook grote clubs zaten achter het talent aan. "Maar ik denk dat spelen op mijn leeftijd belangrijk is", zegt hij daarover. "Daarom heb ik voor Hertha BSC gekozen. Over een paar jaar hoop ik weer bij de Europese top aan te haken. Ik ben goed op weg en moet deze lijn doortrekken. Dan komt het 'grote' Oranje vanzelf. Een carrière als Robben? Ik hoop dat ik dat ook kan doen, maar zijn carrière is niet normaal." Jong Oranje speelt vrijdagavond om 18.30 uur een EK-kwalificatieduel in en tegen Letland. Dinsdag neemt de ploeg van Erwin van de Looi het op in Doetinchem tegen de leeftijdsgenoten van Oekraïne.