Viaduct over A27 bij Eemnes dit weekend dicht door werkzaamheden Foto: ANP

EEMNES - Het viaduct Verlegde Laarderweg over de snelweg A27 bij Eemnes is komend weekend door werkzaamheden in beide richtingen afgesloten. De weg gaat vrijdag om 20.00 uur dicht en is zondag om 18.00 uur weer open.

Dat meldt Rijkswaterstaat. Verkeer kan omrijden via onder meer de A27 en er rijdt tijdelijk een pendelbus. Er staan omleidingsborden die aangeven hoe weggebruikers moeten rijden. Als het tegen zit, kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Het verkeer moet rekening houden met tien minuten extra reistijd. Omleidingen

- Verkeer vanuit Utrecht (A27) richting Laren wordt omgeleid via de A27, af- en oprit Almere-Haven (36).

- Verkeer vanuit Almere (A27) richting Eemnes wordt omgeleid via knooppunt Eemnes.

- Verkeer vanuit Eemnes richting Laren wordt omgeleid via de A27, af- en oprit Almere-Haven (36).

- Verkeer vanuit Eemnes richting Utrecht wordt omgeleid via de A27, af- en oprit Almere-Haven (36).

- Verkeer vanuit Laren richting Eemnes wordt omgeleid via de A27 en knooppunt Eemnes.

- Verkeer vanuit Laren richting Almere wordt omgeleid via knooppunt Eemnes. Bij Almere zijn komend weekend delen van de snelwegen A27 en A6 ook afgesloten, aldus Omroep Flevoland. Door een kapotte asfalteringsmachine konden de werkzaamheden afgelopen weekend niet worden afgerond. De aannemer zou nog zo'n 1400 meter deklaag moeten aanbrengen op een parallelrijbaan.