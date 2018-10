Taart met 50 kaarsjes voor Grafisch Atelier Hilversum

HILVERSUM - Het Grafisch Atelier Hilversum bestaat dit jaar 50 jaar. Ter ere van dit jubileum heeft het atelier een tentoonstelling over 50 jaar grafisch werk.

Kunstenaars hebben zich speciaal laten inspireren door het jubileum. Zo heeft kunstenaar Ruud van Stokkum 50 'septankels' ofwel zevenhoeken gemaakt ter ere van het verjaardagsfeestje. Ook kunstenares Melanie van der Linde heeft ingespeeld op het jubileum en heeft een installatie gemaakt van 50 kubussen waar 50 seconden lang beeld op is te zien.

De tentoonstelling is tot en met 24 oktober te zien in het Grafisch Atelier Hilversum en in het raadhuis van Hilversum.