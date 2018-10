Volleybalvrouwen overtuigend naar Final Six op WK

NAGOYA - De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich donderdagochtend overtuigend geplaatst voor de derde ronde (Final Six) op het WK. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison had tijdens de laatste wedstrijd in principe aan één set genoeg om door te dringen naar de laatste zes, maar versloeg de Servische vrouwen ruim: 3-0.

Vanaf het begin af aan was duidelijk was de plannen van Oranje waren: niets aan het toeval overlaten en de plaatsing zo snel mogelijk afdwingen. Dat lukte, want de eerste set werd met 25-16 gewonnen. Hierdoor was plaatsing voor de Final Six al direct een feit. Desondanks gingen de Nederlandse vrouwen door en werden de - al geplaatste - Serviërs in de tweede set met 25-12 aan de kant gezet. Vervolgens werd ook de derde set gewonnen door de ploeg van Morrison (25-20), waardoor zij met een goed gevoel richting de Final Six gaan.

Voor de Nederlandse vrouwen is het daarmee de beste prestatie ooit op een wereldkampioenschap. Tot nu toe was de zevende plaats in 1998 de beste klassering op een WK. Oranje werd twee jaar geleden wel vierde bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Derde ronde

In de derde ronde wordt in twee groepen van drie gestreden om vier plaatsen in de halve finales. Naast Nederland zijn zoals gezegd ook de Servische vrouwen al geplaatst.