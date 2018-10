Twintig jaar na overlijden krijgt Loosdrechter alsnog oorlogskruis

LOOSDRECHT - Loosdrechter Dorus Ras heeft ruim twintig jaar na zijn overlijden voor zijn inzet als militair - en zijn zware tijd als krijgsgevangene - in het voormalig Nederlands-Indië alsnog het Mobilisatie-Oorlogskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede toegekend gekregen. De onderscheidingen zijn gisteren uitgereikt aan zijn neef Rob Ras.

Ras sloot zich in september 1941 aan bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Hij ging vervolgens aan de slag als militair soldaat der infanterie in Kaban Djahe op Sumatra. In maart 1942 werd hij door de Japanners krijgsgevangene gemaakt. Met diverse omzwervingen kwam hij uiteindelijk terecht in Thanbyuzayat, Birma.

Daar werd hij door de bezetter gedwongen te werken aan de Birma-spoorweg. Velen overleefden dit niet, maar Ras wel. Ook nadat in december 1943 het bouwen van de spoorweg was voltooid, moest hij mee blijven helpen bij de onderhoudswerkzaamheden en reparaties van schade door bomaanvallen. Op 15 augustus 1945 werd hij bevrijd.

Volhardendheid

De postume onderscheiding is te danken aan de volhardendheid van voormalig militair Marco Huysdens. Zijn beide grootvaders hebben gediend in het toenmalige Nederlands-Indië en Huysdens doet in zijn vrije tijd onderzoek naar KNIL-militairen die nooit zijn onderscheiden en probeert dit alsnog voor elkaar te krijgen.