Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Enorme ravage: auto rijdt dwars door wachtkamer fysiopraktijk in Heerhugowaard Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus

HEERHUGOWAARD - Een vrouw is vanochtend met haar auto dwars door een fysiotherapiepraktijk in Heerhugowaard gereden. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 8.15 uur bij de praktijk aan de Umbriëllaan. De bestuurster, een 52-jarige vrouw uit Heerhugowaard, wilde volgens de politie inparkeren aan de achterkant van de praktijk, maar reed vol gas vooruit. Vervolgens reed ze dwars door een glazen pui heen, door de wachterkamer en vervolgens door de voordeur er weer uit. Buiten kwam de auto tot stilstand. Getuige: 'Ik hoorde een harde knal'

Jaap zag het ongeluk gebeuren. Hij was bezig met kabelwerkzaamheden en hoorde opeens een enorme knal en glasgerinkel. "Ik keek om en zag daar die auto staan. Die was net door de hal heen gereden en kwam er aan de voorkant weer uit." Tekst gaat door onder de foto

Vervolgens zag hij een man en een vrouw geschrokken uit de zwarte Toyota stappen en hoorde hen iets zeggen over dat de auto een automaat is. "Dus hij zal wel in de verkeerde stand hebben gestaan", aldus Jaap. Puin

Binnen in de praktijk is de schade enorm. De entree ligt bezaaid met glas en puin en stoelen zijn omver gereden. Op het moment van het ongeluk zat er niemand in de wachtkamer. Wel zag Jaap bij de kapotgeslagen gevel een vrouw huilen, vermoedelijk de receptioniste die enorm geschrokken moet zijn. De praktijk blijft de rest van de dag gesloten. Morgen worden er 'noodvoorzieningen' getroffen, zo laat de praktijk weten aan NH Nieuws. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003