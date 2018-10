Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Enorme ravage: auto rijdt dwars door fysiopraktijk in Heerhugowaard Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus

HEERHUGOWAARD - Een vrouw is vanochtend met haar auto dwars door een fysiotherapiepraktijk in Heerhugowaard gereden. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond.

Het ongeval gebeurde rond 8.15 uur bij een praktijk aan de Umbriëllaan. De vrouw had net iemand afgezet aan de achterkant van de praktijk en wilde in de achteruit wegrijden, maar reed vol gas vooruit. Vervolgens reed ze dwars door een glazen pui heen, door de wachterkamer en reed vervolgens de voordeur eruit. Buiten kwam de auto tot stilstand. Binnen is de schade enorm. De entree ligt bezaaid met glas en puin en stoelen zijn omver gereden. Op dat moment zat er niemand in de wachtkamer. Later op de ochtend stonden wel meerdere afspraken op de planning. De praktijk wil niet reageren op het ongeluk en blijft de rest van de dag gesloten. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003