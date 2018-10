Chaos rond overweg Hilversum na geknakte spoorboom

HILVERSUM - Bij een spoorwegovergang in Hilversum is vanmorgen een spoorboom geknakt. Daardoor zou er sprake zijn van een chaotische situatie.

De spoorboom knakte bij de spoorwegovergang ter hoogte van de Schoolstraat, op de kruising van de Noorderweg. Volgens een omstander zou een vrachtwagen de slagboom kapot hebben gereden en daarna zijn doorgereden.

Omdat de boom half op de weg leunt, kunnen mensen er moeilijk langs en is er een chaotische situatie ontstaan.

Het is onduidelijk of de kapotte spoorboom ook voor vertragingen zorgt in het treinverkeer.