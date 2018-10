Fontein in Purmerend stinkt naar bier na Oktoberfest

PURMEREND - De fontein op de Koemarkt in Purmerend heeft een flinke kater overgehouden aan het Oktoberfest van afgelopen weekend.

De fontein was vervuild geraakt door bier en is daardoor gaan stinken, meldt de gemeente Purmerend op Twitter. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft het Oktoberfest, dat afgelopen weekend op en rond het plein werd gehouden en waar altijd veel bier wordt genuttigd, hier waarschijnlijk mee te maken.

Of de fontein doelbewust door vandalen is volgegoten, of dat het om een ongeluk gaat, is niet duidelijk.

Vandaag wordt de fontein doorgespoten en voorzien van schoon water tegen de stank en een paracetamolletje tegen de kater. Dan moet het probleem -als het goed is - verholpen zijn.