Auto rijdt tegen tankstation bij Heemskerk

HEEMSKERK - Een 59-jarige man uit Oudorp is gisteravond hard tegen een betonnen blok bij een tankstation langs de A9 gereden.

Dat gebeurde rond 23.00 uur bij een filiaal van Texaco tussen Heemskerk en knooppunt Beverwijk. De auto reed met hoge snelheid op het tankstation af, maar knalde vol op het betonnen blok voor de bezinepompen.

Bestuurder naar ziekenhuis

Hoewel twee pompen alsnog beschadigd raakten, kon door de blokken ergere schade voor de omgeving voorkomen worden. De auto kwam door de klap op z'n kop terecht: de bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis.

Waarom de auto op die plek zo hard reed, is niet bekend. Ook is het niet duidelijk of er alcohol in het spel was. Omdat de bestuurder in het ziekenhuis moest worden opgenomen, kon de politie geen blaastest afnemen.