Leeuwenwelpje werd vrijdag al aangeboden bij opvangcentrum

ANNA PAULOWNA - Het leeuwenwelpje Remy dat zondag in een weiland in Utrecht werd gevonden, werd de vrijdag daarvoor al aangeboden bij Stichting Viervoeters in het Friese Nijeberkoop.

Daar konden ze de leeuw echter niet accepteren, omdat opvangcentra geen illegale dieren mogen aannemen. Dat zegt de directeur van Stichting Viervoeters Barbara van Genne in een interview met De Telegraaf.

Illegaal

De voormalige eigenaar van de leeuw belde met Stichting Viervoeters en vroeg of zij het welpje niet op konden komen halen uit Utrecht. Dat mag niet, omdat het opvangcentrum geen illegale dieren op mag vangen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. "Als de leeuw bij ons voor de deur was afgezet, dan hadden we het wel op mogen vangen", stelt Van Genne in gesprek met de krant.

De welp wordt nu opgevangen door Stichting Leeuw in Anna Paulowna. De NVWA onderzoekt nog waar het dier vandaan komt. Remy moet nog een maand in quarantaine blijven, maar vermaakt zich uitstekend in de opvang: