Zangeres Maan eert Bergense roots met lied: "Het dorp is wel veranderd"

BERGEN - In de uitzending van De Wereld Draait Door van vanavond deed zangeres Maan een ode aan haar geboorteplaats Bergen. Het liedje Het Dorp van Wim Sonneveld roept warme herinneringen bij haar op. "Het was echt míjn dorp."

In de rubriek Song is the Key of Life was vandaag de beurt aan Maan om in een liedje te zingen dat bij een 'sleutelmoment' in haar leven hoort. Aan tafel bij presentator Matthijs van Nieuwkerk vertelt de Noord-Hollandse dat ze meteen wist welk liedje ze moest zingen: Het Dorp van Wim Sonneveld.

Kindertijd in Bergen

"Het is een van de lievelingsliedjes van mijn moeder en ik luisterde het veel in mijn kinderjaren. Als ik voor het ontbijt naar beneden kwam, stond die muziek vaak op", vertelt Maan. "Ik ben ook opgegroeid in een dorp, in Bergen, vlakbij het strand. Supermooi."

"Hij bezingt de mooie hoge bomen en als je onze straat inrijdt heb je ook zo'n haag van hele hoge bomen. Ik kan mijn kindertijd ermee symboliseren."

"Echt mijn dorp"

Matthijs van Nieuwkerk vraag vervolgens aan Maan: "Sonneveld zingt ook dat het dorp verandert. Zie jij Bergen veranderen?" De zangeres antwoordt: "Ik ben pas drie jaar weg uit Bergen. Maar vroeger kende ik alle mensen. Het was echt mijn dorp. Ik kende alle speelplaatsjes en alle stiekeme hoekjes. Ik voelde me daar heel erg thuis."

Maan woont inmiddels in Amsterdam, maar als ze weer eens thuis is bij haar ouders merkt ze wel dat er wat dingen anders zijn. "Het zwembad is afgebrand, de club waar ik uitging is dicht, het schoolplein is veranderd, er wonen andere mensen. Je wordt een soort van ontheemd uit je eigen dorp." Ze gaat wel nog graag terug. "Als ik nu naar Bergen ga, is het om rust te zoeken en weer even kind te zijn bij mijn ouders."

"Mooie muziekkeuze"

"Ik vind het heel mooi dat ik dit nummer hier kan zingen. Tijdens mijn clubtour zou ik dat niet zo snel in mijn repertoire doen", aldus de zangeres voordat ze het nummer zingt. Ook Van Nieuwkerk is enthousiast over haar muziekkeuze: "Ik denk dat je ontzettend veel mensen een plezier doet met de keuze."

Op Twitter is niet iedereen even enthousiast over Maans versie van Het Dorp. Veel mensen schrijven dat ze het lied niet echt bij Maan vinden passen, of haar te jong vinden om het nummer te doen.

De tekst gaat door onder de tweets.

Bekijk hieronder het hele interview en optreden van Maan en oordeel zelf!