Kat Mowgli beschoten met luchtbuks: "Wie haalt het in zijn hoofd om zo'n beestje pijn te doen?"

HAARLEM - De baasjes van de kat Mowgli zijn enorm geschrokken dat hun kat vrijdag beschoten is met een luchtbuks rond de Haarlemse Zomervaart. Mowgli kwam gewond aanstrompelen en uiteindelijk moest zijn vierde pootje eraf gehaald worden. Wie het gedaan heeft, is niet duidelijk.

"Kijk ik heb hier het kogeltje. Het is best wel groot. De arts zei: dat moet bijna wel van dichtbij zijn geweest om zoveel schade aan te richten, want het was echt helemaal kapot."

De kat is vrijdagavond laat geraakt en is naar een kliniek in Zwanenburg gebracht. Daar heeft Mowgli het weekend aan het infuus met pijnstillers gelegen. Het had geen zin meer om zijn pootje te spalken, dus is het pootje van Mowgli geamputeerd

Enorm schrikken

Het was enorm schrikken voor de baasjes. "Ik moest heel hard huilen en ik dacht: waarom heeft diegene dit gedaan?" Novael heeft de kat gekregen voor zijn 9e verjaardag. Ook zijn ouders snappen niet dat iemand zoiets kan doen. "Ziek. Wie haalt het in zijn hoofd op zo'n diertje pijn te doen? Je weet eigenlijk niet waar je het zoeken moet. Het is toch de eerste teleurstelling in de mensheid."

Het is niet bekend wie het heeft gedaan. Ook andere dieren in de buurt zijn eerder al met opzet gewond geraakt. In de buurt is namelijk rattengif aangetroffen en worstjes met spijkers erin.

Ook financiële schade

Voor de baasjes van Mowgli is het niet alleen emotioneel, maar er is ook financiële schade. "Het is een heel duur grapje. Onze kinderwagen hebben we nu ergens anders in moeten investeren. We komen er wel weer overheen, maar het is zo ontzettend nutteloos natuurlijk. Dat je denkt: hoe haal je het in je hoofd?"

De baasjes van Mogli doen zoveel mogelijk om de dader op te sporen. Ze hebben contact opgenomen met de politie en flyers opgehangen in de buurt. "Als iemand nog wat gehoord of gezien heeft, dan kun je de Haarlemse dierenpolitie bellen."