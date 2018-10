Plaksnor-mysterie: wat deden twee verdachte mannen in de Staatsliedenbuurt?

AMSTERDAM - Het is nogal een vreemd verhaal: in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt hingen vorige week twee mannen (65 en 26 jaar, één met plaksnor) rond. Ze gedroegen zich verdacht en een oplettende bewoner tipte daarop een motoragent. Die schoot één van de mannen neer. Beide mannen zijn aangehouden, maar de politie zit nog met veel vragen.

Het is namelijk nog onduidelijk wat de mannen in die buurt deden.



De politie vraagt zich af of er naast alerte buurtbewoners meer mensen zijn die iets gehoord of gezien hebben. In de uitzending van Bureau NH zie je wat de mannen droegen tijdens de aanhouding. In de buurt stonden ook een verdachte bestelbus, motor en steekwagentje.



Tekst gaat door onder de video.

Lees ook: Verdachte mannen met plaksnorren vormen groot mysterie voor politie

Of één van de verdachten Heineken-ontvoerder Frans Meijer is, wil de politie niet zeggen.