Teso kan geen grotere boot naar Texel aan, wel een kleinere

TEXEL - Er zijn nog kansen voor Texel om qua toeristenaantal door te groeien, vindt Teso-directeur Cees de Waal. "Vooral in de wintermaanden zijn er nog wel groeimogelijkheden" zegt hij. Maar als de Texelaars beslissen dat het aantal toeristen minder moet worden, past het veerbootbedrijf zich net zo makkelijk aan. "De volgende veerboot kan ook een kleinere zijn"

In 1907 werd Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) opgericht. Het startkapitaal werd door Texelaars zelf bijeengebracht. Het begon allemaal met kleine boten, maar tegenwoordig vaart de Teso met de dubbeldeksveerboot Texelstroom, waar 340 auto's en 1.750 passagiers op meekunnen. Maar Teso is nog steeds een onderneming zonder winstoogmerk en met hoofdzakelijk Texelaars als aandeelhouders.

Groeimogelijkheden

"Groter dan dit gaat en kan het niet worden", zegt Teso-directeur De Waal. "Daar zijn de aanlegsteigers niet op gebouwd." Toch ziet hij nog wel groeimogelijkheden. "Vooral in de maanden buiten het zomerseizoen zouden er nog wel meer toeristen bij kunnen. De prognose voor 2040 is dan ook dat we dan nog stijgen van 1,6 miljoen naar 2,5 miljoen auto's die we overzetten."

Wordt De Waal nooit op straat aangesproken door Texelaars, omdat hij de verantwoordelijke zou zijn voor de toegenomen drukte op het eiland? "Nee hoor", lacht hij. "En het zou ook niet terecht zijn. Wij zijn dienstbaar aan wat Texel wil. Het kan ook zijn dat de Texelse politiek beslist dat het aantal toeristen moet dalen. Dan is de volgende veerboot, en die komt er waarschijnlijk in 2030, een kleinere."

Kosten van kaartje

Texelaars die het te druk vinden op het eiland, wijten dat vaak aan de te lage prijs van de bootkaartjes voor automobilisten. Zij stellen een prijsverhoging voor toeristen voor. De Teso-directeur wijst die suggestie van de hand. "Toeristen zullen echt niet wegblijven als de kaartjes een tientje of meer duurder worden. Texel is zo mooi, daar willen ze gewoon naar toe!"