Feest in Limmen! Afgebrande kerk heeft weer een 'dak'

LIMMEN - Klinkende bierglazen in Limmen, want het hoogste punt van de herbouw van de Corneliuskerk werd gevierd. De kerk brandde in mei deels af, maar met het drinken van het 'pannenbier' was dat drama voor eventjes vergeten.

De gehavende Corneliuskerk vierde vanmiddag een klein feestje. Begin mei verwoestte een grote brand het dak en interieur van de monumentale kerk. Maar nu het herstel een hoogtepunt heeft bereikt was het tijd voor vrolijkheid én pannenbier. Bekijk de reportage in de video hierboven!

Met het inhijsen van de dakspanten werd het hoogste punt van de herbouw bereikt. En dat wilde pastor Johan Olling niet zomaar voorbij laten gaan, want het dak is essentieel.

"Dat dak betekent dat voor de winter, voor regen en storm, we alles wat binnen is kunnen beschermen". De bouw gaat erg voorspoedig. Mede omdat het weer de afgelopen maanden heeft meegezeten. "Ik denk in november dat het helemaal dicht is."

Op het feestje waren tientallen Limmenaren afgekomen, want de kerk gaat het dorp aan het hart. "Iedereen, gelovig of niet, wilde bijdragen aan de bouw of stond klaar om iets te doen", vertelt een van de inwoners. "Het is echt even het gevoel vieren van 'ja, dit hebben we met elkaar gedaan'", stelt Olling.

(K)limmen naar de Hemel

Nu herstel zo opschiet, staat het volgende feestje alweer op de agenda. Zaterdag 27 oktober kan de kerk, via de steigers, beklommen worden. Vergelijkbaar met de Alkmaarse 'Klim naar de Hemel' op de Grote Kerk, die deze week sloot.

De Limmer klim is gratis, maar bezoekers kunnen wel een leisteen kopen waarmee later het dak zal worden bedekt. Volgend jaar op 16 september hoopt de kerk weer open te gaan, op de gedenkdag van de heilige Cornelius.