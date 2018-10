Schutter of getuige? Politie zoekt man die langs beschoten winkel loopt

ZWANENBURG - Ondernemer Tarik Sarif deed eind augustus een bizarre ontdekking: er zat een kogelgat in de ruit van zijn winkel Newfone in Zwanenburg. Op beelden is te zien dat er die nacht iemand langs het pand loopt. De politie wil graag weten wie die persoon is: de schutter of een belangrijke getuige?

In de nacht van 25 op 26 augustus wordt de winkel beschoten. Dat is te zien en te horen op bewakingsbeelden. Eigenaar Tarik Sarif heeft geen idee wie erachter kan zitten. "Is er iemand die het gemunt heeft op de winkel, of is het een boze klant?" Dat vraagt hij zich af.

Rond de tijd van de beschieting is iemand te zien op de bewakingsbeelden. Het kan de vermoedelijke schutter zijn, maar ook een belangrijke getuige. Het is volgens de politie moeilijk om via de beelden een signalement te krijgen. Mensen die meer weten over het schietincident, wordt gevraagd zich te melden. Bekijk de beelden in de video hierboven!