Rondvlucht boven 'zijn' Den Helder: Dick (79) heeft vleugels!

DEN HELDER - Nog nooit heeft hij zo dicht boven zijn stad gevlogen. De bijna 80-jarige Dick Moll uit Den Helder is uitgenodigd door de Nationale Ouderendag als waardering voor al zijn steun binnen zijn gezin. "We hebben bij elkaar acht keer kanker gehad. We hebben ons portie wel gehad."

Zenuwachtig is Dick Moll niet, zegt ie, hoewel de pareltjes op zijn voorhoofd iets anders doen vermoeden. Jarenlang is hij al mantelzorger voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Nell Moll: "We zijn 57 jaar getrouwd. Het is een fantastische man. Hij kon piloot worden, maar hij koos voor mij, omdat ik niet wilde niet dat hij veel weg zou zijn."

Het gemis van Dick Moll wordt ruimschoots goedgemaakt met een rondvlucht boven zijn eigen wijk, langs het Noordhollands Kanaal, het Balgzand en de kust van Den Helder.

Wens

De rondvlucht is mogelijk gemaakt door het Nationaal Ouderenfonds. De Helderse coordinator Marja de Vries geniet van de vliegende stadsgenoot: "Dit is een bijzondere wens. ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor oudere mensen. Dat ze gezien geworden."

Fantastisch

Als Dick Moll dankbaar uit de kleine Cesna stapt, krijgt hij van zijn vrouw een knuffel. "Het was fanatstisch,"vertelt Dick. "Precies over de buurt van ons huis. Het is voor herhaling vatbaar, ik kan niet anders zeggen.