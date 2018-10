Wethouder Gooise Meren op matje geroepen door gemeenteraad

BUSSUM - Wethouder Marieke Munneke-Smeets van de gemeente Gooise Meren is op het matje geroepen door de gemeenteraad. De raad vindt het kwalijk dat ze op eigen houtje heeft besloten dat de plannen voor de spoorwegovergang aan de Comeniuslaan/Zwarteweg in Bussum toch niet doorgaan. Ze moet zich donderdag verantwoorden bij een extra raadsvergadering.

Dat meldt de CDA-fractie van de Gooise Meren. De verkeerswethouder heeft volgens de partij na kort na haar aantreden - en zonder medeweten van de gemeenteraad - een rapport aangevraagd bij ingenieursbureau Arcadis. Toen ze hier op werd aangesproken, gaf ze aan dat het eerder genomen besloot over de werkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Comeniuslaan/Zwarteweg in Bussum moet worden aangepast.

Democratisch gehalte

De fractie zegt zich grote zorgen te maken over 'het democratisch gehalte bij het functioneren van de wethouder'. Er gebeurde meer gekke dingen: zo werden alle partijen apart van elkaar uitgenodigd voor een gesprek, terwijl normaal gesproken de raad gelijktijdig wordt geïnformeerd. Uiteindelijk zijn de raadsleden tijdens een informeel gesprek bijgepraat door een gemeenteambtenaar en de burgemeester. "Ook ongebruikelijk", aldus het CDA.

Het interpellatieverzoek, waarbij de wethouder tekst en uitleg moet geven, wordt vanavond in de raad behandeld. Aangezien zij hier niet bij kan zijn, is er een extra raadsvergadering gepland op 18 oktober.

"Communiceert niet goed"

Opmerkelijk is dat het Munneke-Smeets zelf was die bijna twee jaar geleden toenmalige wethouder Marleen Sanderse het vuur aan de schenen legde tijdens een interpellatiedebat, zo blijkt uit een artikel van de Gooi en Eemlander uit januari 2017. Dat debat ging, toeval of niet, ook over deze spoorwegovergang. Zij verweet destijds Sanderse dat ze 'niet goed communiceerde' en 'geen controle heeft over haar dossiers'.