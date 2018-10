Dieven stelen peperdure ring voor de neus van juwelier in Monnickendam

Op 30 juni dit jaar gaan ze de juwelierszaak aan de Kerkstraat binnen en weten de de juwelier af te leiden. Ze spreken onderling een Slavische taal en tonen interesse voor een sieraad in een vitrinekast.

Afgeleid

Als een medewerker de kast openmaakt, steekt een van de mannen zijn hand in de kast zodat meerdere sieraden op de grond vallen. Tijdens het zoeken op de grond raakt de medewerker afgeleid en steekt een van de dieven de peperdure ring in zijn zak. Ze doen een aanbetaling voor een ander sieraad en gaan er dan vandoor.

De politie heeft een foto van de mannen vrijgegeven en hoopt dat iemand ze herkent. In de beelden van de bewakingscamera is de afleidingsmanoeuvre goed te zien.

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NHterug.