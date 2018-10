Deel dit artikel:













Tony O'Shea krijgt wildcard voor Finder Darts Masters

EGMOND AAN ZEE - Tony O'Shea komt in actie op de Finder Darts Masters 2018. 'Silverback' ontbrak vorig jaar nog op het podium in Hotel Zuiderduin, maar is dit jaar weer op het dartstoernooi te bewonderen.

O'Shea heeft na Andy Hamilton, Ross Montgomery en Daniel Day de vierde wildcard gekregen uit handen van de organisatie. De 57-jarige Engelsman is mede door zijn opkomsttune - Hey! Baby! van DJ Ötzi - vaak geliefd bij het publiek en mag vanaf 7 tot en met 9 december gaan proberen om de winst te pakken in Egmond aan Zee. De voorlopige deelnemerslijst, met daarop onder andere Jim Williams, de Noord-Hollandse Wesley Harms en Scott Waites, is te vinden op www.findermasters.nl.