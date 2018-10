Amsterdammer aangehouden voor coffeeshopbeschieting Delft

AMSTERDAM - (AT5) Een 26-jarige Amsterdammer is vanochtend aangehouden voor de beschieting van een coffeeshop in Delft. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt.

De Amsterdammer zou in de vroege ochtend van 16 september drie keer geprobeerd hebben te schieten in Delft. Twee keer weigerde zijn wapen.

Wapen weigerde

Het begon rond zes uur bij een coffeeshop in de binnenstad van Delft. Een man wilde schieten, maar zijn vuurwapen weigerde. Een uur later gebeurde hetzelfde bij een andere coffeeshop, een stukje verderop. Om half negen was dezelfde man weer bij de eerste coffeeshop van de ochtend en dit keer kwamen er wel meerdere kogels uit zijn vuurwapen.

Er zijn vandaag twee locaties in Amsterdam doorzocht. De verdachte zit momenteel in beperkingen en zal waarschijnlijk vrijdag worden voorgeleid.

Diverse schietincidenten

In het centrum van Delft zijn dit jaar al diverse schietincidenten geweest. Behalve de incidenten bij de twee coffeeshops, werd in augustus net buiten het centrum de crimineel Karel Pronk doodgeschoten. Dat gebeurde bij een koffietent aan het Kalverbos.